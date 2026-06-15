近年、成人後も経済的に自立しきれず実家に依存し続ける子どもと、それを支え続ける親の関係が社会問題となっています。子ども側にも事情があるとはいえ、親への金銭的依存が長期化すると、「8050問題」に代表されるように親子ともに窮地へ陥る可能性も……。本記事では鈴木親子（仮名）の事例とともに、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が「親子同居」に潜む危険性とその対策について解説します。※本記事は実話をベースに構成し