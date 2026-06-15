大館市花岡町の畑で約60株のジャガイモが被害にあっているのが見つかりました。クマによる食害とみられています。大館警察署の調べによりますと、被害が見つかったのは大館市花岡町字大森上岱の畑です。管理をしている大館市の70代の男性が畑に行ったところクマと思われる足跡があり、ジャガイモ約60株が食べられているのを発見しました。12日午後5時ごろから13日午前10時ごろまでの間に被害にあったとみられています。