6月13日は「文化と自然遺産の日」です。浙江省杭州市は西湖の文化的景観、中国大運河杭州区間、良渚古城遺跡という三つの世界文化遺産を有しています。このほど杭州は「世界遺産連携計画」を正式に始動し、三つの遺産の生きた継承と共同発展を推進します。この計画の第1弾の取り組みは文化と観光の融合、無形文化遺産体験、民俗文化の交流体験を重点としています。「公園＋遺産」というモデルを通じて、一般の人々が参加しやすい環