13日夜、三重県鳥羽市の菅島で、釣りをしていた男性が海に転落し死亡しました。亡くなったのは愛知県半田市に住む無職の82歳の男性です。警察の調べによると13日午後10時ごろ、鳥羽市・菅島の西側岸壁で、男性の叫び声を聞いた釣り仲間が確認に向かったところ岸壁から転落し、海にうつぶせに浮いている男性を発見。男性は釣り仲間に引き揚げられ伊勢市内の病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認され、死因は溺死でした。男性は