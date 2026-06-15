モデリスタ「アルファード」をオーディオの祭典で展示へ音響空間を強化モデリスタブランドを展開するトヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは、2026年6月19日から東京国際フォーラムで行われる「OTOTEN2026」への出展を発表しました。会場では、2026年1月に初披露されたモデルが展示されます。外装のデザイン性だけでなく、乗車体験を通じて車内空間における音響へのアプローチを来場者に伝えます。モデリスタは、