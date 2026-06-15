「東京ばな奈」とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、6月24日（水）から、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の公開を記念した「ショコラサンド 『見ぃつけたっ』」を、JR東京駅店で先行販売。7月1日（水）から、東京駅一番街内「東京ばな奈s」や公式通販などで発売する。【写真】おもちゃたちが大集合！ポップでかわいい「エコバッグ」などグッズもかわい