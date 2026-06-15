現地６月14日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、日本代表はオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。中村敬斗と鎌田大地のゴールで２度のリードを追いつき、２−２のドローに終わった。右ウイングバックで先発した10番の堂安律は、とりわけ守備で奮闘。右シャドーの久保建英と協力して、相手の左ウイング、コディ・ガクポに対応した。試合後には、「本当に、皆さんがどう見えたかわからないです