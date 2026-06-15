勝点３に導く大仕事だ。コートジボワール代表は現地６月15日、北中米Ｗ杯のグループＥ初戦でエクアドル代表と対戦。90分にアマド・ディアロが均衡を破るゴールを奪い、１−０で勝利した。試合後のフラッシュインタビューで、決勝弾の23歳FWは「僕たちは、この結果が必要だった」とコメント。以下のように続ける。「ここに歴史を刻みに来たことを自覚している。一人ひとりにとって初めての大会で、強いモチベーションがある」