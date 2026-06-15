「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「カップラーメンの容器は軽く洗っても色素が残る場合が」「可燃ごみに出しがちですが、プラスチック資源に出しても大丈夫です！」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは、「カップラーメンの容器は軽く洗っても色素が残る場合があります。汚れが落ちないとの