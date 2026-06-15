京都府舞鶴市にある自民党の本田太郎衆院議員の事務所に車で衝突し、そのまま逃走したとして、府警は15日、道交法違反の事故不申告の疑いで、同市の自営業の男（65）を逮捕した。府警によると「パニックになった」と容疑を認めている。