アメリカ政府により提供停止命令が出されたAnthropicの最新AIモデル「Claude Mythos 5」および「Claude Fable 5」について、ニュースメディアのSemaforが「中国政府と関連するグループがアクセスした疑いがあるため」と、提供停止命令を出す原因の一端となった要素について報じました。White House move to limit Anthropic linked to concerns about Chinese access to Mythos | Semaforhttps://www.semafor.com/article/06/13/20