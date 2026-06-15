ロッキーズの菅野智之投手（３６）は１４日（日本時間１５日）に敵地ラスベガスでのアスレチックス戦に先発し、５回を１本塁打を含む９安打８失点、２三振２四球で７勝目（４敗）を挙げた。防御率４・７９。チームは２３―９で乱打戦を制した。渡米後自己ワーストの大炎上だった。２点の援護をもらった初回、安打と四球で無死一、二塁でソダーストロムに右中間へ適時二塁打を許し、４番コルテスに右前に２点適時打されて逆転を