ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は１４日（日本時間１５日）に本拠地トロントでのヤンキース戦に「５番・三塁」で先発出場し、４打数２安打１打点だった。打率２割３分５厘。チームは３―８で敗れて２連敗となった。０―２の２回先頭で右腕ウォーレンの真ん中低めのカーブをうまく捉えて左翼線二塁打とした。３回二死三塁は外角低めのスイーパーをひっかけるとゴロは三塁線へ。全力疾走で内野安打とすると、三塁手の一