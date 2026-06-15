【ローソン×ケロロ軍曹コラボ？】 6月15日 投稿 ローソンは公式Xアカウントにて、「ケロロ軍曹」とのコラボを示唆する投稿を6月15日に行なった。 「Coming Soon!!であります」と書いたカチンコと、背景にケロン人のようなフォルムのシルエットが描かれている。著作権表記も劇場アニメ「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」のもので、確実にコラボす