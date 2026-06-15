英国王室の最大行事「トゥルーピング・ザ・カラー」が１３日に行われ、反君主制派の人々がキャサリン皇太子妃の３人の子供たちにブーイングを浴びせた際、厳しい表情でにらみつける一幕があった。英紙サンが１４日、報じた。「トゥルーピング・ザ・カラー」は英国君主の公式誕生日を祝う毎年恒例の行事で、王室行事の中でも最大級のイベントの一つでもある。王室メンバーはパレードを行ったが、抗議団体「リパブリック」のメンバ