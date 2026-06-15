Ｊ２磐田は１５日、２５年までＪ１清水で指揮を執っていた秋葉忠宏氏（前神戸コーチ）の就任を発表した。静岡県内最大のライバルとして知られる清水と磐田の両クラブで監督を務めるのは初めてとなる。清水では２３年４月にヘッドコーチから昇格し、２４年はＪ２優勝でＪ１復帰。２５年はＪ１残留に導いた。モチベーターとしての役割を果たすだけでなく、スタジアムから盛り上げる明るいキャラクターの持ち主だ。サッカー界の熱