テレビ朝日が１４日午後１０時１５分から全国放送した「新日本プロレス」大阪城ホール大会中継「新日本プロレス大阪夏の陣！！逆襲のウルフ＆新世代頂上決戦」の視聴率は世帯平均２・８％、個人１・４％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）だったことが１５日、分かった。番組は午後１０時１５分から１１時０９分まで５４分間に渡り録画中継。ゲスト解説に新日本の棚橋弘至社長、タレントの有田哲平が務めた。中継では、成田蓮