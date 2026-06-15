奄美地方は、あす16日にかけ大雨となる恐れがあります。 土砂災害や低地の浸水、河川の増水などに注意してください。 梅雨前線の影響で奄美地方では大気の状態が非常に不安定になる見込みです。 奄美地方ではあす16日夕方にかけ局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。 きょう15日、予想される1時間雨量は奄美北部と南部で50ミリ、十島村で20ミリ。16日は十島村で50ミリ、奄美北部と南部