カラスの行水っていうけどカラスが実は綺麗好きって本当？ カラスの行水って言いますが、実はキレイ好きです 早風呂のことを「カラスの行水」と言います。確かにカラスの水浴びは人間が風呂に入るほど時間がかかりません。ですが、他の鳥と比べて特に早いわけでもないので、水浴びが雑だというわけではありません。っていうか、むしろきれい好き？カラスは１日に何度も水浴びしていることもあります。東京の代々木公園では、朝