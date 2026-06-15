長野県飯山市で14日、ネマガリダケを採りに山に入った神奈川県に住む68歳の男性の行方が分からなくなり、警察や消防などが捜索しています。行方不明になっているのは、神奈川県川崎市に住む68歳の東京都職員の男性です。警察によりますと、男性は14日午前11時半ごろ、ネマガリダケを採るために同僚と3人で飯山市照岡の山林に入りましたが、男性が1人で採取場所を探しに行ったまま待ち合わせ場所に戻ってこなかったということです。