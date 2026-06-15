ドムドムハンバーガーが、愛知県に約10年ぶりに出店することが決まった。7月28日に「ドムドムハンバーガー 大須万松寺通店」（名古屋市中区）を新店舗をオープンする。【画像複数】名古屋に登場するドムドムハンバーガーのイメージ新店舗は、ドムドムのカラーの赤と白を基調としたカジュアルでポップなデザイン。通常の店舗とは異なるメニューとなり、大須万松寺通店限定メニューやオープン記念のオリジナルグッズなどを販売す