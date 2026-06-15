米ワシントンのホワイトハウスに到着したトランプ大統領（左）と総合格闘技団体「UFC」のダナ・ホワイトCEO＝14日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領の80歳の誕生日に当たる14日、首都ワシントンのホワイトハウスで総合格闘技団体「UFC」の試合が開かれた。トランプ氏も観戦。建国250年を祝うイベントの一環との位置づけだが、求心力向上を狙った前代未聞の「誕生日パーティー」として批判の声が上がっている