◇W杯北中米大会1次リーグF組日本 2―2 オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2度のリードを奪われながらも、引き分けに持ち込んだ。久保をアクシデントが襲った。後半27分、相手との接触で左膝を強打。ピッチに倒れ込んだ。外に出て自ら交代を要求した。自力で歩いてベンチに下がり、森保監督は「軽症