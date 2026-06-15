【アムステルダム＝狩野洋平】天皇、皇后両陛下は１３日夜、公式訪問先のオランダに政府専用機で到着された。１４日夜には、サッカーワールドカップの日本―オランダ戦を、ウィレム・アレキサンダー国王夫妻と王室の別荘「ヘット・アウデ・ロー城」でテレビ観戦された。両陛下のオランダ訪問は、国王の即位式に参列された２０１３年以来、１３年ぶり。オランダ王室は１４日、サムライブルーのタオルを首にかけた両陛下が国王夫