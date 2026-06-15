14日、昨年のロンドンに続いてフランス・パリで行われた大相撲の海外公演は、初日と千秋楽で約1万5000人の観衆を迎える“満員御礼”で幕を閉じた。閉会式では横綱・豊昇龍がフランス語で挨拶を務めたが、その豊昇龍が本場所では見せたことのない笑顔を浮かべ、ファンの声援に応える様子をカメラが捉えていた。【映像】豊昇龍が見せたパリで見せた「最高の笑顔」31年ぶり３度目となるパリ公演の初日でのこと。13日の初日はトー