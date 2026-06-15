東京都内のマンションの駐車場設置台数について、都は基準を緩和する方針を固めました。都によりますと、カーシェアリングの普及などによる「車離れ」でマンション駐車場の稼働率が落ち込んでいるため、一般向けの設置基準を緩和します。23区内では現在の「350平方メートルごとに1台」から「450平方メートルごとに1台」に引き下げられる見通しです。一方、ネット通販の拡大などによる宅配便の急増に対応するため、これまで義務がな