ワールドカップを戦う日本代表に招集されながらも直前で無念の途中離脱となったMF遠藤航がX(旧ツイッター)を更新し、「よく追いついた次勝とう」と拍手と炎の絵文字をそえて投稿した。W杯初戦を戦った日本代表は、オランダ代表に2度のリードを許しながらも、後半44分の劇的同点弾でドローに持ち込んでいた。日本の次戦はチュニジア戦で、日本時間21日13時にキックオフする。