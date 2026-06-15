[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]オランダ代表のロナルド・クーマン監督が2-2で引き分けた日本戦後、公式会見に出席した。2度リードしながら追いつかれての引き分け。「今日の引き分けは最低ラインには達したのではないかと思う」と、最低限の結果と評価した。「もちろん、第1戦は勝ちを望んでいた。2度もリードしていた。しかし、勝てなかったからといってパフォーマンスが十分でなかったとは思わない。試合の中で