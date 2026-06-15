ヨシックスホールディングスが高い。前週末１２日の取引終了後に、上限を１５万株（自己株式を除く発行済み株数の１．４６％）、または５億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は６月１５日から来年３月３１日までで、株主還元の拡充及び資本効率の向上を図るとともに、企業価値の持続的向上を企図した株式報酬などのインセンティブとして交付する株式への充当を目的に実施する。