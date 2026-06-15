ワシントンホテルは大幅反発している。前週末１２日の取引終了後、アパホールディングス（東京都港区）と共同保有者による株式保有比率が６．２４％から７．４９％に上昇したことが明らかとなり、思惑視した買いが集まっている。関東財務局に提出された変更報告書によると、報告義務発生日は６月５日。保有目的は「純投資」としている。 出所：MINKABU PRESS