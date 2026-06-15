１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６０円１１銭前後と前週末の午後５時時点に比べ１５銭程度のドル安・円高で推移している。 １２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円２４銭前後と前日に比べ３０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。中東情勢を巡る先行き不透明感から一時１６０円３０銭台に上伸したものの、１５～１６日の日銀金融政策決