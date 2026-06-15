ＦＵＮＤＩＮＮＯが急落し年初来安値を更新している。前週末１２日の取引終了後に、２６年１０月期の連結業績予想について、営業収益を３８億９２００万円から１８億円（前期比２８．０％減）へ、営業損益を１１億３２００万円の黒字から７億９９００万円の赤字（前期２億１３００万円の黒字）へ、最終損益を１１億４７００万円の黒字から９億９０００万円の赤字（同３億９５００万円の黒字）へ下方修正したことが嫌気されている