Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅはストップ安。前週末１２日取引終了後、２６年７月期連結業績予想を修正すると発表した。売上高を１７億～１９億円（前期比２０．８～３５．０％増）、最終損益を５億７５００万円の赤字～７億３１００万円の赤字（前期４６００万円の黒字）とし、従来予想（売上高２２億２０００万円、最終損益１億７８００万円の赤字）から引き下げた。これを嫌気した売りが膨らんでいる。 下水道