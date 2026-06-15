東京センチュリーが４日ぶりに反発している。この日、ホテルの第三者経営受託ベンチャーのＦｌａｔＣｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ（東京都目黒区）と資本・業務提携契約を締結し、出資を行うと発表したことが好感されている。 今回の提携は、中期経営計画で掲げる「ハイブリッド型アセットマネジメント・プラットフォーマーへの進化」に向けた取り組みの一環と位置づけられている。協業の第１弾とし