【その他の画像・動画等を元記事で観る】 福山雅治の全国アリーナツアー『NISSAY PRESENTS WE’RE BROS. TOUR 2026 龍、雷乃発声（りゅう、かみなりすなわちこえをはっす）』東京公演が6月13日に日本武道館で開催された。 『WE’RE BROS. TOUR 2026 龍、雷乃発声』は1月に兵庫・GLION ARENA KOBEで開幕。6月28日のあなぶきアリーナ香川まで、約半年間にわたり計13会場で28公演が行われる。同ツアーで