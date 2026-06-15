【写真】渡辺翔太の“ピーターパン”姿／『ウェンディ＆ピーターパン』ビジュアル 他 Snow Manの渡辺翔太が自身のInstagramのストーリーズを更新。メンバーの宮舘涼太から贈られた祝い花を公開し、注目を集めている。 ■宮舘涼太から届いた純白の胡蝶蘭 渡辺はストーリーズで、「thankyouだてさま」のコメントとともに1枚の写真を投稿。 公開されたのは、渡辺と芳