タワーマンションが立ち並ぶ川崎市の武蔵小杉駅周辺（手前）15日午前8時15分ごろ、川崎市の東急東横線武蔵小杉駅付近を走行中の車内で、乗客のモバイルバッテリーから煙が出て、一時運転を見合わせた。東急電鉄によると、バッテリーは乗客の持っていたかばんに入っており、非常通報装置が押された。けが人はいない。東横線は一時全線で運転を見合わせ、2本が運休。約3万5400人に影響が出た。