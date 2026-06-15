【モンテレイ（メキシコ）＝平地一紀】サッカーＷ杯北中米３か国大会に出場するイランは１４日、ニュージーランドとの１次リーグＧ組初戦（１５日）を前にロサンゼルス競技場で記者会見し、ＦＷタレミは「全ての意見を尊重しながら、全てのイランの人々に喜びを与えられるようにプレーしたい」と慎重に思いを語った。イランの一部関係者には米国のビザ（入国査証）が発給されず、キャンプ地は米国内からメキシコのティフアナに