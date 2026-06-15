生駒里奈の芸能生活15周年を記念し、最新写真集『ルリカケス』が、ワニブックスより8月21日に発売されることが決定。生駒からコメントが到着した。【写真】生駒里奈の唯一無二の雰囲気と挑戦も感じられる先行カット秋田県出身の生駒は、乃木坂46・1期生として2011年8月21日にデビュー。1stシングル「ぐるぐるカーテン」から5作連続でセンターを務めた。2018年5月、乃木坂46を卒業。卒業後は俳優として、舞台、映画、ドラマと幅