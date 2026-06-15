宮本浩次の＜60周年記念公演 さあ、ドーンと行くぜ！＞が2026年6月12日(金)、神奈川・ぴあアリーナMMで、超満員の観客が詰めかけるなか、開催された。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。還暦を迎えた当日の公演ということもあり、通常のバースデイライブよりも“節目”のニュアンスが濃くなっていた。6月10日にソロとして4年半ぶりのオリジナルアルバム『I AM HERO』を発表した直後というタイミングでもあり、新作の曲