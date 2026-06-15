◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）１４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】世界一を目指す８大会連続８度目出場の日本は、過去３度準優勝のオランダとの初戦を２―２で引き分けた。２度リードを許す展開だったが、後半にＭＦ中村敬斗と鎌田大地のゴールで大きな勝ち点１をもぎ取った。＊＊＊ＭＦ久保