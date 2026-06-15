【HISTORY HJB/m/70ash-Premium】（北海道筋トレしすぎて風邪ひく男33歳）結婚、マイホーム購入、長女誕生、単身赴任と大きなライフイベントが続き、昔は夢中で弾いていたベースともすっかり疎遠に。それでも好きなベーシストをSNSやYouTubeで追ったり、何となくデジ◯ートを徘徊してみたりと、いつかはまたベースを再開したいなと思っていました。娘が2歳になる頃単身赴任が決まり、赴任先の業務は激務…身も心もすっかり擦り