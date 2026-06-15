ワールドカップの試合後、ゴミ拾いにいた男の意外な正体サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦を迎え、オランダと2-2で引き分けた。試合後には現地を訪れたサポーターが恒例のゴミ拾い。海外メディアがこの光景に驚く中、意外な米国人がこの中に紛れていたとも伝えている。米放送局「ESPN」の番組「スポーツ・センター」公式Xが「日本のファンは毎