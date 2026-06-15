日本代表のオランダ戦後、米地元局が客席での清掃活動を取り上げる日本代表は現地時間6月14日、アメリカのテキサス州ダラスで行われた北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた 。この白熱した試合の客席で、アメリカンフットボール選手のジェイミス・ウィンストンが日本人サポーターの清掃活動を手伝う姿が見られ、米地元局「FOX 4 NEWS」が注目している。ダラス・スタジアムで行われた