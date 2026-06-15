北中米Ｗ杯のオランダ戦（日本時間１５日）で同点弾を決めたＭＦ中村敬斗が、試合後にＳＮＳを更新した。中村は０―１の後半１３分、ＭＦ久保建英のラストパスを受けて一時同点となるゴールを決めた。試合は２―２で引き分けた。インスタグラムに「ＡｐｏｓｉｔｉｖｅｐｏｉｎｔａｎｄｈａｐｐｙｔｏｓｃｏｒｅｍｙｆｉｒｓｔＷｏｒｌｄＣｕｐｇｏａｌ」と、今大会の日本第１号と自身Ｗ杯初得点の喜び