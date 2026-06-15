W杯日本―オランダサッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦した。1-2とビハインドの後半、小川航基のヘディングシュートが鎌田大地の頭に当たり、そのままゴール。2-2でオランダ相手に貴重な勝ち点1を掴んだ。試合後にはマン・オブ・ザ・マッチ（MOM）が発表。無表情だった1枚に反響が広がっている。腑に落ちない表情がファンの視線