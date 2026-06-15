神はサイコロを振らないが6月14日(日)、神奈川・ぴあアリーナMMにて自身初のアリーナ公演＜Special Live for Double Anniversary Year 2026 “T.W. -Traversable Wormhole-” at Pia Arena MM＞を開催した。特別な絆で結ばれた同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。2025年2月11日に開催した自身初の日本武道館公演を経て、結成10周年、メジャーデビュー5周年のダブルアニバーサリーイヤーを駆け抜けた神はサイコロを振らな