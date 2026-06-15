韓国代表はチェコ代表に勝利し、ここまでアジア勢は2勝2分け森保ジャパンは6月14日（日本時間15日）、北中米ワールドカップ（W杯）のグループステージF組の初戦でオランダ代表と対戦して2−2で引き分けた。優勝候補の一角にも挙げられるFIFAランキング8位の強豪を相手のドローに、韓国メディア「OSEN」は「アジア各国がW杯を揺るがしている。不敗での行進は続く」と注目している。2度、オランダ代表にリードを奪われながらも追