◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ２―２日本（１４日、ダラス競技場）８大会連続８度目の出場の日本代表は、過去３度準優勝の強豪オランダとの初戦を２―２で引き分けた。２度リードを許す展開だったが、後半にＭＦ中村敬斗と鎌田大地のゴールで大きな勝ち点１をもぎ取った。日本ベンチにはケガで離脱したＭＦ遠藤航のユニホームが掲げられた。ケガで無念の離脱となった主将の思いも背負って戦っていたチームには