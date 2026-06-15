久保建英が後半途中に負傷交代日本代表（FIFAランク18位）は6月14日（日本時間15日）、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムでオランダ代表（同8位）と北中米ワールドカップ（W杯）の初戦で対戦し、2-2で引き分けた。この試合で負傷交代したMF久保建英は車椅子に乗り、ピッチを後に。スペイン紙「アス」は「膝の捻挫の可能性」と報じている。久保は後半25分、DFデンゼル・ダンフリースと接触して負傷。左膝を押さえて苦悶